Informations pratiques

Béziers

EXPOSITION FRUITS, FLEURS, FORÊTS ET EAUX, D’ICI ET AILLEURS

2 rue Relin Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-09-18

Aquarelles et peintures à l’huile Heli Ranta vous invite à un voyage artistique entre fruits, fleurs, forêts et eaux d’ici et d’ailleurs.

Fruits, fleurs, forêts et eaux d’ici et d’ailleurs découvrez les aquarelles et peintures à l’huile de Heli Ranta à la Galerie Art Actuel Maison Relin, à Béziers. Vernissage de l’exposition le jeudi 24 septembre à 18h30. A l’occasion des Journées du patrimoine, ouverture 18 et 19 septembre de 10h à 17h. .

2 rue Relin Béziers 34500 Hérault Occitanie mouvementartpopulaire@gmail.com

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English :

Watercolors and oil paintings: Heli Ranta invites you on an artistic journey through fruits, flowers, forests, and waters from here and elsewhere.

L’événement EXPOSITION FRUITS, FLEURS, FORÊTS ET EAUX, D’ICI ET AILLEURS Béziers a été mis à jour le 2026-09-02 par 34 ADT34