EXPOSITION FRUITS, FLEURS, FORÊTS ET EAUX, D’ICI ET AILLEURS Béziers
vendredi 18 septembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
EXPOSITION FRUITS, FLEURS, FORÊTS ET EAUX, D’ICI ET AILLEURS
2 rue Relin Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-09-18
Aquarelles et peintures à l’huile Heli Ranta vous invite à un voyage artistique entre fruits, fleurs, forêts et eaux d’ici et d’ailleurs.
Fruits, fleurs, forêts et eaux d’ici et d’ailleurs découvrez les aquarelles et peintures à l’huile de Heli Ranta à la Galerie Art Actuel Maison Relin, à Béziers. Vernissage de l’exposition le jeudi 24 septembre à 18h30. A l’occasion des Journées du patrimoine, ouverture 18 et 19 septembre de 10h à 17h. .
2 rue Relin Béziers 34500 Hérault Occitanie mouvementartpopulaire@gmail.com
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English :
Watercolors and oil paintings: Heli Ranta invites you on an artistic journey through fruits, flowers, forests, and waters from here and elsewhere.
L’événement EXPOSITION FRUITS, FLEURS, FORÊTS ET EAUX, D’ICI ET AILLEURS Béziers a été mis à jour le 2026-09-02 par 34 ADT34
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