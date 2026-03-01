Exposition Galerie 2023 Galerie 2023 Lons-le-Saunier
14 Rue des Salines Lons-le-Saunier Jura
Début : 2026-03-13 10:00:00
fin : 2026-04-28 12:00:00
2026-03-13
Petit rappel pour ceux qui seraient passer à côté de l’information:
Depuis sa création à l’automne 2018, les expositions à la Galerie 2023 duraient 4 semaines. Maintenant, elles se déroulent sur 6 ou 7 semaines suivant le découpage du calendrier. Les vernissages se tiendront toujours le vendredi soir à partir de 18h30.
La deuxième exposition de 2026 sera donc visible du 13 mars au 28 avril 2026
Le vernissage aura lieu le vendredi 13 mars 2026 à 18h30 au 14 rue des salines à Lons-le-Saunier. On vous y attend !!
Vous pourrez découvrir le travail de 3 artistes
Christine BALEYDIER (Plasticienne)
Laurence CASAGRANDE (Sculpture)
Sandra MOUSSET (Plasticienne)
et les 8 artistes permanents de la galerie
– Didier BOSSU Peintre
– Harmony DESCAMPS Dessin et Peinture
– FERMET & FATON Photographie
– Marine LORMÉE Céramiste
– Stéphanie LORENTZ Sculpture
– Thierry MARCO Dessin et Peinture
– Illiam SUÁREZ Vidéo/Son
– Gérald SVOBODA Céramiste .
Galerie 2023 14 Rue des Salines Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté galerie2023@gmail.com
