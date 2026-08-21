Exposition Golem intérieur de Matthieu Exposito Neufchâteau

Informations pratiques

Neufchâteau

Exposition Golem intérieur de Matthieu Exposito

1 rue Louis Regnault Neufchâteau Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-02-12 14:00:00

fin : 2027-04-03 19:00:00

Date(s) :

2027-02-12

Golem intérieur explore la manière dont l’image de soi se construit, se transforme et se déforme au contact du regard des autres et des représentations sociales. À travers une installation mêlant sculptures en argile, sérigraphies, peintures et vidéo, l’exposition propose une série de figures en devenir des corps façonnés, traversés par des images fragmentées, comme si la matière gardait la trace des paroles, des regards et des rôles que chacun porte en soi.

La figure du Golem, créature façonnée par la main humaine, devient ici une métaphore de notre identité une forme malléable, modelée autant par l’expérience intime que par l’environnement social. Les sculptures apparaissent comme des présences singulières, à la fois proches et étranges, portant à leur surface des fragments d’images et de signes qui évoquent les multiples couches de l’identité.

L’installation rassemble ces figures dans un même espace, comme une constellation de personnages silencieux. Chaque pièce propose une variation autour de cette fabrication de soi, où la matière, l’image et le geste dialoguent pour interroger ce qui nous constitue. Le visiteur est invité à circuler entre ces présences et à projeter sa propre expérience dans ces formes ouvertes, entre introspection et observation du monde social.

Artiste plasticien, Matthieu Exposito développe une pratique mêlant dessin, peinture, installation et performance. Son travail explore la présence humaine et les transformations intérieures à travers des dispositifs où l’image devient un espace d’expérience sensible.

Il a notamment réalisé une scénographie pour le Ballet de Lorraine au Goethe-Institut Nancy, exposé à la Galerie Géraldine Banier à Paris, et participé aux Flâneries d’Art à Aix-en-Provence aux côtés de Andréa Ferréol ou présenté son travail à l’international.

En parallèle de cette exposition “Golem intérieur”, l’artiste assure des ateliers de pratique artistique avec des participants du FAS et de l’ITEP en lien avec le Conseil Départemental des Vosges. La restitution de ce projet intitulé “Présences Multiples” sera présenté dans le foyer du Trait d’Union du 12 au 27/02, en parallèle à l’exposition “professionnelle” de l’artiste dans la galerie.Tout public

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1 rue Louis Regnault Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est +33 3 29 94 99 50 trait-dunion@ccov.fr

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English :

Golem int%E9rieur explores how self-image is constructed, transformed, and distorted through the gaze of others and social representations. Through an installation combining clay sculptures, silkscreen prints, paintings, and video, the exhibition presents a series of figures in the making: bodies shaped and permeated by fragmented images, as if the material itself bore the traces of the words, glances, and roles that each of us carries within ourselves.

The figure of the Golem, a creature fashioned by human hands, becomes here a metaphor for our identity: a malleable form, shaped as much by intimate experience as by the social environment. The sculptures appear as singular presences, at once familiar and strange, bearing on their surfaces fragments of images and signs that evoke the multiple layers of identity.

The installation brings these figures together in a single space, like a constellation of silent characters. Each piece offers a variation on this construction of the self, where material, image, and gesture engage in a dialogue to explore what defines us. Visitors are invited to move among these presences and to project their own experiences onto these open forms, navigating between introspection and observation of the social world.

As a visual artist, Matthieu Exposito develops a practice that blends drawing, painting, installation, and performance. His work explores human presence and inner transformations through installations in which the image becomes a space for sensory experience.

Notably, he created a set design for the Ballet de Lorraine at the Goethe-Institut Nancy, exhibited at the Galerie Géraldine Banier in Paris, and participatedin the “Flâneries d’Art” in Aix-en-Provence alongside Andrea Ferréol, as well as presented his work internationally.

In conjunction with this exhibition, “Golem int%E9rieur,” the artist is leading art workshops with participants from the FAS and ITEP in collaboration with the Vosges Departmental Council. The presentation of this project, titled ““Présences Multiples,” will be on display in the foyer of the Trait d’Union from February 12 to 27, alongside the artist’s “professional” exhibition in the gallery.

L’événement Exposition Golem intérieur de Matthieu Exposito Neufchâteau a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DE L’OUEST DES VOSGES