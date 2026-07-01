Exposition : grand nettoyage de l’église, Église Notre-Dame et Saint-Martin, Croth

Informations pratiques

Exposition : grand nettoyage de l’église 18 – 20 septembre Église Notre-Dame et Saint-Martin Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Exposition des photos de l’entretien de l’Église et sa remise en beauté

Église Notre-Dame et Saint-Martin Allée de la gare, 27530 Croth Croth 27530 Eure Normandie Église Notre-Dame et St Martin de Croth

Eposition des photos de l’évolution et des resturations des deux lavoirs de Croth.