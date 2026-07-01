Visite libre de l’église, Église Notre-Dame et Saint-Martin, Croth

Informations pratiques

Visite libre de l’église 18 – 20 septembre Église Notre-Dame et Saint-Martin Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite libre de l’église avec présence d’un bénévole de l’association « Le Dizeau », chargée de l’entretien de l’édifice, qui pourra répondre aux questions des visiteurs.

Église Notre-Dame et Saint-Martin Allée de la gare, 27530 Croth Croth 27530 Eure Normandie Église Notre-Dame et St Martin de Croth

Visite libre de l’église avec présence d’un bénévole de l’association « Le Dizeau », chargée de l’entretien de l’édifice, qui pourra répondre aux questions des visiteurs.

©Michelle Bordagaray