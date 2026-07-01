Visite libre de l’église, Église Notre-Dame et Saint-Martin, Croth
vendredi 18 septembre 2026 · Église Notre-Dame et Saint-Martin · Croth
Informations pratiques
Visite libre de l’église 18 – 20 septembre Église Notre-Dame et Saint-Martin Eure
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Visite libre de l’église avec présence d’un bénévole de l’association « Le Dizeau », chargée de l’entretien de l’édifice, qui pourra répondre aux questions des visiteurs.
Église Notre-Dame et Saint-Martin Allée de la gare, 27530 Croth Croth 27530 Eure Normandie Église Notre-Dame et St Martin de Croth
Visite libre de l’église avec présence d’un bénévole de l’association « Le Dizeau », chargée de l’entretien de l’édifice, qui pourra répondre aux questions des visiteurs.
©Michelle Bordagaray
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