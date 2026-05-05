Exposition : sentier des arts, Mairie, Croth

Exposition : sentier des arts 19 et 20 septembre Mairie Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Au fil des années, le Sentier des Arts s’inscrit dans le Patrimoine du village de Croth.

Ce week-end là,les artistes ouvrent leurs portes et les habitants acceuillent des artistes venus d’ailleurs.

Traditionnellement, les visiteurs envahissent les rues .Ils sont invités à visiter 18 lieux répartis dans le village pour retrouver ou découvrir une trentaine d’artistes.

Peintres, sculpteurs ,plasticiennes, plasticiens, photographes, brodeuses, céramistes, collagistes… présents pour l’édition 2026 viendront parfois de loin, et même de très loin pour présenter leur travail. Ce sera , pour beaucoup, une première dans la région.

Attention…les visiteuses et les visiteurs du Sentier des Arts ne sont jamais à l’abri d’un ( ou plusieurs…) gros coup de coeur en découvrant les oeuvres…et , pour beaucoup,ils ne repartent pas les mains vides…

Mairie Place de la mairie, 27530 Croth Croth 27530 Eure Normandie

Journées européennes du patrimoine 2026

©Magali Asselin