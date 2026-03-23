Si l’église de Croth nous était contée Croth
Si l’église de Croth nous était contée Croth vendredi 29 mai 2026.
Si l’église de Croth nous était contée
Eglise de Croth Croth Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 16:00:00
fin : 2026-05-31 20:00:00
Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31
Visite guidée de l’église .
Eglise de Croth Croth 27530 Eure Normandie +33 6 14 73 64 18 yves.bordagaray@wanadoo.fr
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L’événement Si l’église de Croth nous était contée Croth a été mis à jour le 2026-03-23 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure