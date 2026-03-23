Si l’église de Croth nous était contée

Eglise de Croth Croth Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 16:00:00

fin : 2026-05-31 20:00:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31

Visite guidée de l’église .

Eglise de Croth Croth 27530 Eure Normandie +33 6 14 73 64 18 yves.bordagaray@wanadoo.fr

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English : Si l’église de Croth nous était contée

L’événement Si l’église de Croth nous était contée Croth a été mis à jour le 2026-03-23 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure