Visite libre d’un jardin mêlant biodiversité et créations artistiques, L’atelier à 4 mains, Croth

Visite libre d’un jardin mêlant biodiversité et créations artistiques 6 et 7 juin L’atelier à 4 mains Eure

Visite libre de notre jardin ouvert exceptionnellement pour les « Rendez-vous au jardin »

On y parlera du jardinage au naturel , on y découvrira des créations artistiques au milieu des plantes vivaces et des rosiers…

L’atelier à 4 mains 40 route de Bois le Roy, 27530 Croth Croth 27530 Eure Normandie Jardin d’environ 1 000 m² en 2 parties autour d’une longère. Créé en 2001 et cultivé depuis sans aucun pesticide. Plantes vivaces résistantes à la sécheresse, aménagements propices à l’accueil de la biodiversité. Notre jardin est un jardin pour le plaisir. Il abrite une petite galerie d’art. Vous y trouverez aussi conseils et documentation autour des pratiques du jardinage au naturel. Stationnement possible dans la rue.

©Micheline Chabot