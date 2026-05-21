Croth

Rendez-Vous aux Jardins Jardin L’atelier à 4 mains

40 Route de Bois le Roy Croth Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Dans le cadre de la 23ème édition des Rendez-Vous aux Jardins , le jardin de L’atelier à 4 mains vous ouvre ses portes .

Durant cette visite, on vous parlera du jardinage au naturel. Vous y découvrirez des créations artistiques au milieu des plantes vivaces et des rosiers… Ce jardin d’environ 1000 m2 en deux parties autour d’une longère, il a été crée en 2001 et il est cultivé sans pesticides.

Plantes vivaces résistantes à la sécheresse, aménagements propices à l’accueil de la biodiversité ; ce jardin est un jardin pour le plaisir .

Il abrite une petite galerie d’art. Vous y trouverez également des conseils et de la documentation autour des pratiques de jardinage au naturel. .

40 Route de Bois le Roy Croth 27530 Eure Normandie +33 2 37 41 72 66 polepatrimoine@evreux.fr

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English : Rendez-Vous aux Jardins Jardin L’atelier à 4 mains

L’événement Rendez-Vous aux Jardins Jardin L’atelier à 4 mains Croth a été mis à jour le 2026-05-21 par Comptoir des Loisirs