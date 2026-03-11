Exposition | Guylaine BISSON Peinture Salle Jeanne de Toulouse Eymet

Exposition | Guylaine BISSON Peinture

Alors que Guylaine Bisson, en tant qu’auteure de romans historiques, accorde une importance essentielle à la rigueur celle des faits, des archives et des écrits qu’elle explore régulièrement, sa peinture relève d’un tout autre registre. Elle crée des œuvres abstraites et semi‑abstraites où la liberté d’expression, souvent intuitive, contraste avec l’exigence documentaire de son travail littéraire.

Son travail de techniques mixtes repose sur le cloisonnisme en relief ces lignes qui retiennent la couleur, comme les chapitres retiennent le récit.

Venez découvrir ce dialogue entre les écrits et les toiles de Guylaine Bisson lors de sa prochaine exposition.

Des mots aux toiles quand l’histoire rencontre l’abstraction. .

Salle Jeanne de Toulouse Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine guylainebisson47@gmail.com

