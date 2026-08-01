Exposition Harry Guzzi Espace Maggy Martel Saint-Georges-de-Didonne

Informations pratiques

Saint-Georges-de-Didonne

Exposition Harry Guzzi

Espace Maggy Martel Boulevard Michelet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-10

Venez découvrir l’univers d’Harry Guzzi, figure incontournable dans l’univers de la peinture abstraite.

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Espace Maggy Martel Boulevard Michelet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81

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English :

Come and discover the world of Harry Guzzi, a key figure in the world of abstract painting.

L’événement Exposition Harry Guzzi Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-07-28 par Royan Atlantique