Exposition Harry Guzzi Espace Maggy Martel Saint-Georges-de-Didonne
lundi 10 août 2026 · Espace Maggy Martel · Saint-Georges-de-Didonne
Informations pratiques
Saint-Georges-de-Didonne
Exposition Harry Guzzi
Espace Maggy Martel Boulevard Michelet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-10
Venez découvrir l’univers d’Harry Guzzi, figure incontournable dans l’univers de la peinture abstraite.
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Espace Maggy Martel Boulevard Michelet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81
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English :
Come and discover the world of Harry Guzzi, a key figure in the world of abstract painting.
L’événement Exposition Harry Guzzi Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-07-28 par Royan Atlantique
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