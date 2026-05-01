Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition Hayao Miyazaki Bibliothèque municipale Xavier-Grall Landivisiau

Exposition Hayao Miyazaki Bibliothèque municipale Xavier-Grall Landivisiau mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Bibliothèque municipale Xavier-Grall

Adresse : Avenue Général de Gaulle

Ville : 29400 Landivisiau

Département : Finistère

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Landivisiau

Exposition Hayao Miyazaki

Bibliothèque municipale Xavier-Grall Avenue Général de Gaulle Landivisiau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-06

Hommage au réalisateur japonais Miyazaki et au studio Ghibli.

Exposition imaginée par Gwendal Lemercier, réunissant plusieurs dessinateurs.

Plongez dans un univers poétique et onirique à travers des œuvres originales inspirées des films cultes du maître de l’animation japonaise.

Pour prolonger l’expérience, petits et grands pourront profiter d’un livret d’activités, participer à un atelier dessin, et tenter leur chance lors d’un concours de dessin.

Sous le porche avenue Général de Gaulle et à la Bibliothèque municipale Xavier-Grall.   .

Bibliothèque municipale Xavier-Grall Avenue Général de Gaulle Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 39 37 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Hayao Miyazaki

L’événement Exposition Hayao Miyazaki Landivisiau a été mis à jour le 2026-04-29 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

À voir aussi à Landivisiau (Finistère)