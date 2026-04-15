Exposition : héritage en dialogue, savoir-faire artisanaux, Musée Le Secq des Tournelles, Rouen

Exposition : héritage en dialogue, savoir-faire artisanaux Samedi 23 mai, 19h00 Musée Le Secq des Tournelles Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

La CMA Normandie, en partenariat avec la Métropole Rouen Normandie et le Service des Musées de la Métropole, propose une programmation autour du projet collectif « Métiers d’Art en Action », dédié à la valorisation des savoir-faire artisanaux du territoire.

Les œuvres originales de 11 artisans d’art sont issus de disciplines variées, parmi lesquelles : tapisserie, maroquinerie, staff, stylisme, marbrerie, bijouterie, lapidairerie et origami, illustrant la richesse et la diversité des métiers représentés.

Musée Le Secq des Tournelles Rue Jacques Villon, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 0235712840 https://museelesecqdestournelles.fr https://www.instagram.com/rmm_rouen/?hl=fr;https://www.facebook.com/rmmrouen/?locale=fr_FR La collection donne à voir tout type d’objet de qualité artistique ou pittoresque réalisé en fer ou comportant du fer. Elle s’étend historiquement de l’époque gallo-romaine au XXe siècle et comporte géographiquement des pièces de toute l’Europe (Allemagne, Angleterre, Espagne, Italie, Pays-bas, Russie), et quelques objets orientaux (pays arabes, Inde…). Des travaux d’art très élaborés (serrures de maîtrise, travaux d’orfèvre) y côtoient de beaux objets d’art populaire (enseignes, marmites). Les thèmes principaux représentés sont : les enseignes et marques de propriétés, la coutellerie, les outils de métiers, les objets de parure et de plaisir, l’équipement et le décor de l’église, de la maison ou de la porte et notamment les serrures, coffres et coffrets… Seules les armes traditionnelles ont été exclues par Le Secq des Tournelles, car déjà collectionnées par d’autres.

La CMA Normandie, en partenariat avec la Métropole Rouen Normandie et le Service des Musées de la Métropole, propose une programmation autour du projet collectif « Métiers d’Art en Action », dédié à …

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