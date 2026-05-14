Exposition Hippolyte Pitoiset Maison du Gouverneur Dinan

Dinan

Exposition Hippolyte Pitoiset

Maison du Gouverneur 24 Rue du Petit Fort Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-14

Hippolyte Pitoiset

Artiste peintre, aquarelle et gouache .

Maison du Gouverneur 24 Rue du Petit Fort Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 40 65

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English :

L’événement Exposition Hippolyte Pitoiset Dinan a été mis à jour le 2026-05-14 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme