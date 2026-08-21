Exposition : Histoires de chez-nous, Pressoir « les 3 pommes espagnoles », Épaignes

Informations pratiques

Exposition : Histoires de chez-nous 18 – 20 septembre Pressoir « les 3 pommes espagnoles » Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Cette exposition propose une traversée de la Normandie à travers les visages et les récits de celles et ceux qui l’habitent.

« Histoires de chez-nous », réalisée entre novembre 2023 et mars 2025 dans les cinq départements normands.

Pressoir « les 3 pommes espagnoles » Route de Pont-Audemer, 27260 Épaignes Épaignes 27260 Eure Normandie 09 70 03 23 80 https://lestroispommesepagnoles.fr/ Situé dans la ferme communale, le Pressoir Les 3 Pommes Epagnoles ouvre ses portes lors du démarrage de la saison de pommes. Venez découvrir la production de jus de pommes et d’huile de noix. Profitez pour découvrir l’atelier cuisine et l’espace d’accueil.

Une exposition photo est prévue à cette occasion. Parking sur place,

Bus : ligne Pont-Audemer / Lisieux

Cette exposition propose une traversée de la Normandie à travers les visages et les récits de celles et ceux qui l’habitent.

Charlotte Lakits ©