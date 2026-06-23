Informations pratiques

Pont-Croix

Exposition Hors Saison au Marquisat

3 Rue de la Prison Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:30:00

fin : 2026-09-04 12:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Bastien Duval photographie la campagne qu’il habite, en baie d’Audierne dans le Finistère. Il photographie une vie rurale et côtière dans un territoire partagé entre les enjeux du littoral et ceux de la ruralité. Dans ces paysages, lotissements, fermes et maisons secondaires se confondent et quelques centaines de mètres suffisent pour passer du bourg aux champs puis à l’océan. A l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, Bastien Duval a réalisé une résidence sur la commune de Pont-Croix. Saisi par la beauté de ce lieu, il s’intéresse à la vallée du Goyen changeante au rythme des marées. L’idée de lisière l’a séduite, dans la rencontre entre l’eau douce et l’océan, la rivière et les champs, la nature et l’habitat, le passé et le présent. Il a suivi ce fil pendant ces quelques semaines de résidence.

L’exposition est accompagnée d’un volet de création participative par les élèves de 4e du Collège de Pont-Croix, réalisé avec la photographe Coline Jourdan (Atelier Maezad). .

3 Rue de la Prison Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 7 60 58 30 49

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English :

L’événement Exposition Hors Saison au Marquisat Pont-Croix a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz