Exposition Hors-sol – Exporama, Les Ateliers du Vent, Rennes

Exposition Hors-sol – Exporama Dimanche 28 juin, 14h00 Les Ateliers du Vent Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Exposition collective organisée par les Ateliers du Vent, Capsule Galerie et Vivarium dans le cadre d’Exporama

Avec : atelier du ventre, l’Atelier Paysan, Georges Dussaud, Špela Petrič, Catherine Rannou et Pascal Rivet

Au moment où la production agricole est de moins en moins liée au sol et où l’IA s’immisce dans les cultures, l’espace de production devient de plus en plus opaque, boîte noire d’une agriculture techno-vivante. Comment imagine-t-on les fermes aujourd’hui ? Et que reste-t-il de nos fantasmes fermiers ?

Croisant les regards d’artistes, d’architectes et de paysans, l’exposition Hors-sol propose d’arpenter des fermes idéalisées, utopiques ou dystopiques, souhaitables ou critiquables. On y rencontre le tracteur de bois et la machine low-tech, en passant par des mondes aussi fous que les productions de tomates en station d’épuration, ou celles soignées par des robots autonomes sous serres.

L’exposition sera ponctuée d’une soirée de projections à l’Arvor autour de l’organisation du travail agricole ainsi que d’une visite-rencontre avec la Ferme Microphone.

Exposition ouverte du 11 juin au 12 juillet 2026. Le jeudi et vendredi de 16h à 20h ; le samedi et dimanche de 14h à 18h.

Les Ateliers du Vent 59 Rue Alexandre Duval, Rennes, France Rennes 35000 Cleunay – Arsenal-Redon Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 27 75 56 https://www.lesateliersduvent.org/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 27 75 56 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lesateliersduvent.org »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lesateliersduvent.org/ »}]

Croisant les regards d’artistes, d’architectes et de paysans, l’exposition Hors-sol propose d’arpenter des images de la ferme idéalisée, utopique ou dystopique, souhaitable et critiquable. Exposition

Operational Bodies – Špela Petrič