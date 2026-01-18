Exposition Hubert Robert & Fragonard Le sentiment de la nature Musée de Valence Valence

Exposition Hubert Robert & Fragonard Le sentiment de la nature

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Famille nombreuse, personne à mobilité réduite

Début : Lundi 2026-03-07

fin : 2026-06-21

2026-03-07

Entre observation et imaginaire, Hubert Robert et Jean-Honoré Fragonard ont fait de la nature un espace d’émotion et de liberté.

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

English :

Between observation and imagination, Hubert Robert and Jean-Honoré Fragonard turned nature into a space of emotion and freedom.

