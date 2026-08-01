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Exposition Hall de la mairie Hussigny-Godbrange

lundi 31 août 2026 · Hall de la mairie · Hussigny-Godbrange

Exposition Hall de la mairie Hussigny-Godbrange

Informations pratiques

Début
lundi 31 août 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Hall de la mairie
Adresse
1 rue Maréchal Foch
Ville
54590 Hussigny-Godbrange
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Hussigny-Godbrange

Exposition

Hall de la mairie 1 rue Maréchal Foch Hussigny-Godbrange Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-31
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-08-31

Tout public
0  .

Hall de la mairie 1 rue Maréchal Foch Hussigny-Godbrange 54590 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 44 40 16 

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English :

L’événement Exposition Hussigny-Godbrange a été mis à jour le 2026-08-13 par OFFICE DE TOURISME DU GRAND LONGWY

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