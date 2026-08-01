AGENDA · Hussigny-Godbrange
Exposition Hall de la mairie Hussigny-Godbrange
lundi 31 août 2026 · Hall de la mairie · Hussigny-Godbrange
Informations pratiques
Hussigny-Godbrange
Exposition
Hall de la mairie 1 rue Maréchal Foch Hussigny-Godbrange Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-31
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-08-31
Tout public
0 .
Hall de la mairie 1 rue Maréchal Foch Hussigny-Godbrange 54590 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 44 40 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition Hussigny-Godbrange a été mis à jour le 2026-08-13 par OFFICE DE TOURISME DU GRAND LONGWY