Exposition Hall de la mairie Hussigny-Godbrange

lundi 31 août 2026 · Hall de la mairie · Hussigny-Godbrange

Informations pratiques

Hussigny-Godbrange

Exposition

Hall de la mairie 1 rue Maréchal Foch Hussigny-Godbrange Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-31

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-08-31

Tout public

0 .

Hall de la mairie 1 rue Maréchal Foch Hussigny-Godbrange 54590 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 44 40 16

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English :

L’événement Exposition Hussigny-Godbrange a été mis à jour le 2026-08-13 par OFFICE DE TOURISME DU GRAND LONGWY