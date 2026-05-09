Exposition I Ruth Dent Saint-Avit-Sénieur
Exposition I Ruth Dent Saint-Avit-Sénieur mardi 29 septembre 2026.
Saint-Avit-Sénieur
Exposition I Ruth Dent
Presbytère Haut Saint-Avit-Sénieur Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 14:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-09-29
Lorsque je travaille, je suis totalement absorbée par l’instant présent je peins, j’observe et je réagis, jusqu’à ce que je décide d’arrêter ou que le papier ou la toile soit saturé.
Le hasard intervient à mesure que les couches sèchent, puis le processus recommence, les couches suivantes masquant partiellement ou entièrement celles d’en dessous.
Les œuvres vous invitent à passer du temps avec elles, à vous laisser captiver, à remarquer les couleurs, les lignes, les gestes, le mouvement. À voir, à ressentir, à vous émerveiller et à rêver, comme vous seul savez le faire . .
Presbytère Haut Saint-Avit-Sénieur 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine ruth@ruthdent.com
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English : Exposition I Ruth Dent
L’événement Exposition I Ruth Dent Saint-Avit-Sénieur a été mis à jour le 2026-05-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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