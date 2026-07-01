Exposition : images inédites d’Exmes, une histoire à redécouvrir, Salle des fêtes, Gouffern en Auge

Informations pratiques

Exposition : images inédites d’Exmes, une histoire à redécouvrir 19 et 20 septembre Salle des fêtes Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition continue de 10h à 18h autour du patrimoine d’Exmes : présentation d’un livre consacré à l’histoire d’Exmes et de sa région, avec des images inédites, ainsi qu’une exposition de photographies et de cartes postales anciennes.

Salle des fêtes 1 place Couloy, Exmes, 61310 Gouffern en Auge Gouffern en Auge 61310 Exmes Orne Normandie

Exposition continue de 10h à 18h autour du patrimoine d’Exmes : présentation d’un livre consacré à l’histoire d’Exmes et de sa région, avec des images inédites, ainsi qu’une exposition de et de…

© Cristian Moreno