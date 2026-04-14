Exposition Inrap – Le mobilier funéraire celtique des Ancises, Centre archéologique Inrap de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand

Exposition Inrap – Le mobilier funéraire celtique des Ancises Vendredi 12 juin, 16h00 Centre archéologique Inrap de Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Réservation sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T16:00:00+02:00 – 2026-06-12T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-12T16:00:00+02:00 – 2026-06-12T19:30:00+02:00

Les archéologues de l’Inrap vous proposent une présentation exceptionnelle du mobilier funéraire celtique des Ancises. En 2022, une nécropole datée du second âge du Fer aux environs du IVe siècle av. J.-C. a été fouillée. Elle possédait un important mobilier funéraire, composé de parures métalliques et d’armes d’une facture exceptionnelle qui a peu d’équivalent en Europe. Ce riche mobilier laisse envisager qu’une partie des défunts appartenait à une élite. Cette nécropole est située au carrefour du territoire des Arvernes, de celui des Eduens et des Bituriges. A l’occasion de cette présentation vous pourrez admirer ce mobilier, échanger avec les archéologues et la gestionnaire de collection.

Centre archéologique Inrap de Clermont-Ferrand 13 Bis Rue Pierre Boulanger 63100 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 Les Ronzières Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition exceptionnelle de l’important mobilier funéraire celtique de la nécropole des Ancises à Creuzier-le-neuf, sorti des réserves.

© Flore Giraud, Inrap