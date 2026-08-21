Exposition : Inspirées et inspirantes, quelques femmes qui ont marqué l’histoire, Espace Culturel Beaumarchais, Maromme

Informations pratiques

Exposition : Inspirées et inspirantes, quelques femmes qui ont marqué l’histoire 18 – 20 septembre Espace Culturel Beaumarchais Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Cette exposition met à l’honneur huit femmes dont les parcours, les engagements et les œuvres ont marqué leur époque et continuent de résonner aujourd’hui. Pionnières, artistes, scientifiques, militantes ou penseuses, Madeleine Brès, Julie-Victoire Daubié, Alice Guy, Gisèle Halimi, Frida Kahlo, Hedy Lamarr, Harriet Tubman et Monique Wittig témoignent de la diversité et de la richesse de notre matrimoine.

– Culture 276 –

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026.

Espace Culturel Beaumarchais 13 Rue de la République, 76150 Maromme, France Maromme 76150 Seine-Maritime Normandie 0235740532 https://www.espacebeaumarchais.com [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}] L’espace culturel Beaumarchais est une salle de cinéma de quartier qui propose jusqu’à quatre films par mois et deux séances par semaine, le vendredi à 14h30 et à 20h. Parking. Bus : F4 – Arrêt Maromme Centre. Ligne 10 et 35 – Arrêt Hôtel de ville de Maromme / Centre d’Art Contemporain. Tramway : T2 – Arrêt Demi-Lune.

Cette exposition met à l’honneur huit femmes dont les parcours, les engagements et les œuvres ont marqué leur époque et continuent de résonner aujourd’hui. Pionnières, artistes, scientifiques, ou et …

©Sophie Lulague