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Exposition : Inspirées et inspirantes, quelques femmes qui ont marqué l’histoire, Espace Culturel Beaumarchais, Maromme

vendredi 18 septembre 2026 · Espace Culturel Beaumarchais · Maromme

Exposition : Inspirées et inspirantes, quelques femmes qui ont marqué l’histoire, Espace Culturel Beaumarchais, Maromme

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Espace Culturel Beaumarchais
Adresse
13 Rue de la République, 76150 Maromme, France
Ville
76150 Maromme
Département
Seine-Maritime

Exposition : Inspirées et inspirantes, quelques femmes qui ont marqué l’histoire 18 – 20 septembre Espace Culturel Beaumarchais Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Cette exposition met à l’honneur huit femmes dont les parcours, les engagements et les œuvres ont marqué leur époque et continuent de résonner aujourd’hui. Pionnières, artistes, scientifiques, militantes ou penseuses, Madeleine Brès, Julie-Victoire Daubié, Alice Guy, Gisèle Halimi, Frida Kahlo, Hedy Lamarr, Harriet Tubman et Monique Wittig témoignent de la diversité et de la richesse de notre matrimoine.
– Culture 276 –
Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026.

Espace Culturel Beaumarchais 13 Rue de la République, 76150 Maromme, France Maromme 76150 Seine-Maritime Normandie 0235740532 https://www.espacebeaumarchais.com [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}] L’espace culturel Beaumarchais est une salle de cinéma de quartier qui propose jusqu’à quatre films par mois et deux séances par semaine, le vendredi à 14h30 et à 20h. Parking. Bus : F4 – Arrêt Maromme Centre. Ligne 10 et 35 – Arrêt Hôtel de ville de Maromme / Centre d’Art Contemporain. Tramway : T2 – Arrêt Demi-Lune.
Cette exposition met à l’honneur huit femmes dont les parcours, les engagements et les œuvres ont marqué leur époque et continuent de résonner aujourd’hui. Pionnières, artistes, scientifiques, ou et …

©Sophie Lulague

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