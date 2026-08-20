Projection : Alice Guy, l’inconnue du 7e art, Espace Culturel Beaumarchais, Maromme

Informations pratiques

Projection : Alice Guy, l’inconnue du 7e art Vendredi 18 septembre, 14h30 Espace Culturel Beaumarchais Seine-Maritime

Durée 50 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T15:22:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T15:22:00+02:00

Dans le cadre desJournées du Matrimoine 2026

Ce documentaire retrace le destin exceptionnel d’Alice Guy, figure majeure et longtemps invisibilisée de l’histoire du cinéma. Première femme réalisatrice, productrice et directrice de studio, elle invente dès les débuts du 7e art une manière libre et audacieuse de raconter le monde. Un portrait essentiel pour redonner sa place à une pionnière oubliée.

-Nathalie Masduraud et Valérie Urréa-

Espace Culturel Beaumarchais 13 Rue de la République, 76150 Maromme, France Maromme 76150 Seine-Maritime Normandie 0235740532 https://www.espacebeaumarchais.com [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}] L’espace culturel Beaumarchais est une salle de cinéma de quartier qui propose jusqu’à quatre films par mois et deux séances par semaine, le vendredi à 14h30 et à 20h. Parking. Bus : F4 – Arrêt Maromme Centre. Ligne 10 et 35 – Arrêt Hôtel de ville de Maromme / Centre d’Art Contemporain. Tramway : T2 – Arrêt Demi-Lune.

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026

©Sophie Lulague