UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Maromme

Projection : Niki, Espace Culturel Beaumarchais, Maromme

vendredi 18 septembre 2026 · Espace Culturel Beaumarchais · Maromme

Projection : Niki, Espace Culturel Beaumarchais, Maromme

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Espace Culturel Beaumarchais
Adresse
13 Rue de la République, 76150 Maromme, France
Ville
76150 Maromme
Département
Seine-Maritime
Tarif
Durée 1h30.

Projection : Niki Vendredi 18 septembre, 20h00 Espace Culturel Beaumarchais Seine-Maritime

Durée 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:38:00+02:00
Fin : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:38:00+02:00

Niki

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026.

Paris, 1952. Niki de Saint Phalle, jeune artiste franco-américaine, s’installe en France avec son mari et sa fille, loin d’une Amérique et d’une famille étouffante. Traversée par les réminiscences de son enfance, elle trouve peu à peu dans l’art une arme de libération et l’élan qui fera d’elle l’une des grandes figures de l’art du XXe siècle.
– Céline Sallette –

Espace Culturel Beaumarchais 13 Rue de la République, 76150 Maromme, France Maromme 76150 Seine-Maritime Normandie 0235740532 https://www.espacebeaumarchais.com [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}, {« link »: « https://h%C3%B8normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}] L’espace culturel Beaumarchais est une salle de cinéma de quartier qui propose jusqu’à quatre films par mois et deux séances par semaine, le vendredi à 14h30 et à 20h. Parking. Bus : F4 – Arrêt Maromme Centre. Ligne 10 et 35 – Arrêt Hôtel de ville de Maromme / Centre d’Art Contemporain. Tramway : T2 – Arrêt Demi-Lune.
Niki

©Sophie Lulague

À voir aussi à Maromme (Seine-Maritime)