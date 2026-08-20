Projection : Niki, Espace Culturel Beaumarchais, Maromme

Informations pratiques

Projection : Niki Vendredi 18 septembre, 20h00 Espace Culturel Beaumarchais Seine-Maritime

Durée 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:38:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:38:00+02:00

Niki

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026.

Paris, 1952. Niki de Saint Phalle, jeune artiste franco-américaine, s’installe en France avec son mari et sa fille, loin d’une Amérique et d’une famille étouffante. Traversée par les réminiscences de son enfance, elle trouve peu à peu dans l’art une arme de libération et l’élan qui fera d’elle l’une des grandes figures de l’art du XXe siècle.

– Céline Sallette –

Espace Culturel Beaumarchais 13 Rue de la République, 76150 Maromme, France Maromme 76150 Seine-Maritime Normandie 0235740532 https://www.espacebeaumarchais.com [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}, {« link »: « https://h%C3%B8normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}] L’espace culturel Beaumarchais est une salle de cinéma de quartier qui propose jusqu’à quatre films par mois et deux séances par semaine, le vendredi à 14h30 et à 20h. Parking. Bus : F4 – Arrêt Maromme Centre. Ligne 10 et 35 – Arrêt Hôtel de ville de Maromme / Centre d’Art Contemporain. Tramway : T2 – Arrêt Demi-Lune.

Niki

©Sophie Lulague