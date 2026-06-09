Vaux-sur-Mer

Exposition Instants immortalisés

Galerie Saint-Étienne Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 10:00:00

fin : 2026-07-12 18:30:00

Date(s) :

2026-07-06

Exposition Instants immortalisés par Martial VIDET et Chris PEARSON à la Galerie Saint-Étienne.

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Galerie Saint-Étienne Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 53 00

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English :

Instants immortalisés exhibition by Martial VIDET and Chris PEARSON at Galerie Saint-Étienne.

L’événement Exposition Instants immortalisés Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-09 par Mairie de Vaux-sur-mer