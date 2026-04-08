Exposition itinérante Ma cabane récup’, la deuxième vie des objets recyclés rue du 19 Mars 1962 Plouénan
Exposition itinérante Ma cabane récup’, la deuxième vie des objets recyclés rue du 19 Mars 1962 Plouénan mercredi 27 mai 2026.
Plouénan
Exposition itinérante Ma cabane récup’, la deuxième vie des objets recyclés
rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-05-27
Ne manquez pas une exposition issue de l’album jeunesse de Marion Barraud, paru aux éditions Casterman dans la collection Vert Planète. Exposition mise à disposition par le réseau des médiathèques du Haut-Léon. .
rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 69 51 47
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English : Exposition itinérante Ma cabane récup’, la deuxième vie des objets recyclés
L’événement Exposition itinérante Ma cabane récup’, la deuxième vie des objets recyclés Plouénan a été mis à jour le 2026-04-02 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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