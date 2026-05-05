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Chouette des Histoires Spécial récup’ ! rue du 19 Mars 1962 Plouénan

Chouette des Histoires Spécial récup’ ! rue du 19 Mars 1962 Plouénan mercredi 17 juin 2026.

Lieu : rue du 19 Mars 1962

Adresse : Médiathèque

Ville : 29420 Plouénan

Département : Finistère

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Plouénan

Chouette des Histoires Spécial récup’ !

rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 10:30:00
fin : 2026-06-17 11:30:00

Date(s) :
2026-06-17

Enfants et plus grands, vous êtes invités à écouter des histoires qui parlent de récup’. Dès 3 ans.   .

rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 69 51 47 

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English : Chouette des Histoires Spécial récup’ !

L’événement Chouette des Histoires Spécial récup’ ! Plouénan a été mis à jour le 2026-05-05 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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