Chouette des Histoires Spécial récup’ ! rue du 19 Mars 1962 Plouénan
Chouette des Histoires Spécial récup’ ! rue du 19 Mars 1962 Plouénan mercredi 17 juin 2026.
Plouénan
Chouette des Histoires Spécial récup’ !
rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 10:30:00
fin : 2026-06-17 11:30:00
Date(s) :
2026-06-17
Enfants et plus grands, vous êtes invités à écouter des histoires qui parlent de récup’. Dès 3 ans. .
rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 69 51 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chouette des Histoires Spécial récup’ !
L’événement Chouette des Histoires Spécial récup’ ! Plouénan a été mis à jour le 2026-05-05 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX