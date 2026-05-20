Chouette des histoires ! rue du 19 Mars 1962 Plouénan
Chouette des histoires ! rue du 19 Mars 1962 Plouénan mercredi 15 juillet 2026.
Plouénan
Chouette des histoires !
rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Emmanuelle raconte des histoires, dès 3 ans, entrée libre. .
rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 69 51 47
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English :
L’événement Chouette des histoires ! Plouénan a été mis à jour le 2026-05-20 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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