Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Chouette des histoires ! rue du 19 Mars 1962 Plouénan

Chouette des histoires ! rue du 19 Mars 1962 Plouénan mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : rue du 19 Mars 1962

Adresse : Médiathèque

Ville : 29420 Plouénan

Département : Finistère

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Tarif :

Plouénan

Chouette des histoires !

rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Emmanuelle raconte des histoires, dès 3 ans, entrée libre.   .

rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 69 51 47 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Chouette des histoires ! Plouénan a été mis à jour le 2026-05-20 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

À voir aussi à Plouénan (Finistère)