Chouette des histoires ! rue du 19 Mars 1962 Plouénan

Plouénan

Chouette des histoires !

rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Emmanuelle raconte des histoires, dès 3 ans, entrée libre. .

rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 69 51 47

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English :

L’événement Chouette des histoires ! Plouénan a été mis à jour le 2026-05-20 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX