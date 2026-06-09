Stage de broderie sur filet Maison du Filet brodé Plouénan

Plouénan

Stage de broderie sur filet

Maison du Filet brodé 1 rue des Sabotiers Plouénan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Stage de découverte et d’apprentissage de la confection du filet noué et ou de la broderie sur filet. Cet enseignement est mené par les adhérents de la Maison du filet brodé. Il n’y a pas de pré-requis nécessaires. Le matériel est prêté et le fil fourni. La visite du musée conclut l’après midi. Ouvert à tous à partir de 12 ans. Le nombre de places est limité et l’inscription obligatoire 48h avant chaque date. .

Maison du Filet brodé 1 rue des Sabotiers Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 7 67 55 48 71

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English :

L’événement Stage de broderie sur filet Plouénan a été mis à jour le 2026-06-09 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX