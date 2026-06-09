Stage de broderie sur filet Maison du Filet brodé Plouénan
Stage de broderie sur filet Maison du Filet brodé Plouénan jeudi 16 juillet 2026.
Plouénan
Stage de broderie sur filet
Maison du Filet brodé 1 rue des Sabotiers Plouénan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Stage de découverte et d’apprentissage de la confection du filet noué et ou de la broderie sur filet. Cet enseignement est mené par les adhérents de la Maison du filet brodé. Il n’y a pas de pré-requis nécessaires. Le matériel est prêté et le fil fourni. La visite du musée conclut l’après midi. Ouvert à tous à partir de 12 ans. Le nombre de places est limité et l’inscription obligatoire 48h avant chaque date. .
Maison du Filet brodé 1 rue des Sabotiers Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 7 67 55 48 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Stage de broderie sur filet Plouénan a été mis à jour le 2026-06-09 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
À voir aussi à Plouénan (Finistère)
- Chouette des Histoires Spécial récup’ ! rue du 19 Mars 1962 Plouénan 17 juin 2026
- Exposition Mes recettes de contes de fées rue du 19 Mars 1962 Plouénan 19 juin 2026
- Kermesse Plouénan 21 juin 2026
- Club de lecture rue du 19 Mars 1962 Plouénan 4 juillet 2026
- Exposition d’ouvrages anciens et actuels sur le filet et le port des coiffes Maison du Filet brodé Plouénan 7 juillet 2026