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Rando-patrimoine  Plouénan côté mer  Parking du Lieu-dit Kerlaudy Plouénan

Rando-patrimoine  Plouénan côté mer  Parking du Lieu-dit Kerlaudy Plouénan jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Parking du Lieu-dit Kerlaudy

Adresse : 2 route de Milinou

Ville : 29420 Plouénan

Département : Finistère

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Plouénan

Rando-patrimoine  Plouénan côté mer 

Parking du Lieu-dit Kerlaudy 2 route de Milinou Plouénan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-08-06 17:00:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-08-06

Animée par Alain Ollivier et Patrick Le Cann et André Musard, Bénévoles de pays. Départ à 14h du parking du lieu-dit Kerlaudy à Plouénan. Durée 3h, distance 6,5 km. Difficulté moyenne. Visite des extérieurs du château de Kerlaudy et rive gauche de la Penzé jusqu’à Milinou. Se munir de chaussures de marche. Sans inscription.   .

Parking du Lieu-dit Kerlaudy 2 route de Milinou Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 6 44 96 92 92 

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English :

L’événement Rando-patrimoine  Plouénan côté mer  Plouénan a été mis à jour le 2026-06-12 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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