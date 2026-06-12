Rando-patrimoine Plouénan côté mer Parking du Lieu-dit Kerlaudy Plouénan
Rando-patrimoine Plouénan côté mer Parking du Lieu-dit Kerlaudy Plouénan jeudi 16 juillet 2026.
Plouénan
Rando-patrimoine Plouénan côté mer
Parking du Lieu-dit Kerlaudy 2 route de Milinou Plouénan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-08-06 17:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-06
Animée par Alain Ollivier et Patrick Le Cann et André Musard, Bénévoles de pays. Départ à 14h du parking du lieu-dit Kerlaudy à Plouénan. Durée 3h, distance 6,5 km. Difficulté moyenne. Visite des extérieurs du château de Kerlaudy et rive gauche de la Penzé jusqu’à Milinou. Se munir de chaussures de marche. Sans inscription. .
Parking du Lieu-dit Kerlaudy 2 route de Milinou Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 6 44 96 92 92
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English :
L’événement Rando-patrimoine Plouénan côté mer Plouénan a été mis à jour le 2026-06-12 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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