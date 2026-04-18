Lectures tout-petits à la médiathèque rue du 19 Mars 1962 Plouénan

Lectures tout-petits à la médiathèque

rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:30:00

fin : 2026-04-18 11:15:00

Date(s) :

2026-04-18

Des lectures adaptées aux 0-3 ans, découverte de comptines et manipulation d’instruments de musique sur le thème de l’art et des couleurs. Sur inscription. .

rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 69 51 47

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English : Lectures tout-petits à la médiathèque

L’événement Lectures tout-petits à la médiathèque Plouénan a été mis à jour le 2026-03-20 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX