Lectures tout-petits à la médiathèque rue du 19 Mars 1962 Plouénan
Lectures tout-petits à la médiathèque rue du 19 Mars 1962 Plouénan samedi 18 avril 2026.
Lectures tout-petits à la médiathèque
rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:30:00
fin : 2026-04-18 11:15:00
Date(s) :
2026-04-18
Des lectures adaptées aux 0-3 ans, découverte de comptines et manipulation d’instruments de musique sur le thème de l’art et des couleurs. Sur inscription. .
rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 69 51 47
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English : Lectures tout-petits à la médiathèque
L’événement Lectures tout-petits à la médiathèque Plouénan a été mis à jour le 2026-03-20 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX