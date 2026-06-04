Visite des extérieurs du château de Kerlaudy Lieu-dit Kerlaudy Plouénan mardi 21 juillet 2026.

Plouénan

Visite des extérieurs du château de Kerlaudy

Lieu-dit Kerlaudy Château de Kerlaudy Plouénan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Visite des extérieurs du château de Kerlaudy et son passé historique, par Alain Ollivier et Patrick Le Cann et André Musard, Bénévoles de Pays. RDV au château de Kerlaudy. Sans inscription. .

Lieu-dit Kerlaudy Château de Kerlaudy Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 69 05 69

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L’événement Visite des extérieurs du château de Kerlaudy Plouénan a été mis à jour le 2026-06-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX