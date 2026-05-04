Plouénan

Finales champion’s leon, Leon League et Youth Leon 2026

Kermaria Park Plouénan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 11:00:00

fin : 2026-06-06 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Finales 2026 de la champion’s Leon , la Leon league en séniors et la Youth leon en U13.

Une compétition de football sur les matchs de préparations comme la coupe d’europe. Compétition qui a commencé en août et qui se termine en mai.

Elle réunit 12 équipes séniors de R2, R3 et D1 de la région morlaisienne et léonarde.

Chez les jeunes, 12 équipes se sont affrontés lors de la phase de qualification d’octobre.

Les finales auront lieu samedi 6 juin à Plouenan.

Entrées pour une cause caritative ( Karval mini-entreprise collège st Joseph Plouescat).

Programme

11h à 13h Youth Leon avec Sc Morlaix, Ag Plouvorn, GJ Leonard et St martin des Champs.

14h Finale Leon League entre Carantec et Fc Landi

16h30 Finale Champion’s Leon entre Fc Guiclan-Plouénan et Plougourvest.

Restauration et buvette sur place. .

Kermaria Park Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 6 89 28 77 34

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English : Finales champion’s leon, Leon League et Youth Leon 2026

L’événement Finales champion’s leon, Leon League et Youth Leon 2026 Plouénan a été mis à jour le 2026-05-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX