Exposition Mes recettes de contes de fées rue du 19 Mars 1962 Plouénan

Plouénan

Exposition Mes recettes de contes de fées

rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-06-19

Voici une exposition qui va vous régaler ! De la galette au beurre du Petit Chaperon rouge au gâteau Mange-moi d’Alice au pays des merveilles, du pain perdu du Petit Poucet à la pomme d’amour de Blanche-Neige, revivez les plus beaux contes de fées grâce à des recettes, aussi gourmandes qu’enchantées.

Chaque recette est accompagnée d’une illustration originale et d’un extrait de l’histoire qui évoque les repas, les collations et les banquets pour redécouvrir, de manière ludique, les contes mythiques d’Andersen, des frères Grimm, de Perrault…

Cette exposition, prêtée par la bibliothèque départementale, clôture une année consacrée à la découverte des contes lors des accueils de classes de l’ensemble des élèves de la commune.

Aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .

rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 69 51 47

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English : Exposition Mes recettes de contes de fées

L’événement Exposition Mes recettes de contes de fées Plouénan a été mis à jour le 2026-05-05 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX