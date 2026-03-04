Exposition itinérante sur les neutrinos du CEA-Irfu, Lumen – Université Paris-Saclay, Orsay

Exposition itinérante sur les neutrinos du CEA-Irfu Vendredi 13 mars, 08h00 Lumen – Université Paris-Saclay Essonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-13T08:00:00+01:00 – 2026-03-13T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-13T08:00:00+01:00 – 2026-03-13T19:00:00+01:00

Exposition « A la poursuite des Neutrinos »

Cette exposition est à destination du grand public, jeunes étudiants de collège et lycée, leurs professeurs, ainsi que les étudiants attirés vers la recherche fondamentale.

Une version des panneaux autoportants ainsi que les fichiers des posters en haute définition peuvent vous être fournis, sur demande, pour une utilisation pédagogique en classe, ou de médiation scientifique vers le grand public. Suivant les possibilités, un scientifique pourra se déplacer pour faire une visite.

Contactez nous à Irfucommunication@cea.fr

Cette exposition a été créée en 2018 avec l’aide des subventions de l’Irfu, du CEA, de l’APC, de l’Université Paris Diderot et la Région Île-de-France (DIM-ACAV).

Écriture et dessins : Lison Bernet.

Conception graphique et écriture : Gaëlle Foray

Comité de rédaction : Michel Cribier (CEA Irfu-APC), Daniel Vignaud (APC), Matthieu Vivier (CEA Irfu), et l’équipe de communication de l’Irfu (Institut de recherche sur les lois fondamentales de l’Univers) du CEA Paris-Saclay.

Note des auteurs:

Cette expo est une oeuvre de création, dont les différents aspects graphiques intriqués font partie, nous demandons que chaque panneau soit utilisé dans son entièreté, qu’il ne puisse pas être coupé en morceaux, afin de garantir une cohérence graphique et intellectuelle qui nous est chère. Si quelqu’un désire juste un dessin, ou un extrait, qu’il nous contacte .

Lumen – Université Paris-Saclay 8 avenue des sciences Gif sur Yvette Orsay 91400 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« link »: « mailto:Irfucommunication@cea.fr »}]

Dans le bouillon originel de l’Univers, dans le chaudron des étoiles, ce p’tit grain de matière excite les physiciens car sa nature, sa masse, ses oscillations sont autant de mystères. neutrinos physiciens

Matthieu Vivier & la cellule communication de l’Irfu au CEA Paris-Saclay