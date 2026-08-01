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Exposition Izambre Salle Pierre Choribit Hasparren

lundi 17 août 2026 · Salle Pierre Choribit · Hasparren

Exposition Izambre Salle Pierre Choribit Hasparren

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Lieu
Salle Pierre Choribit
Adresse
Place Saint-Jean
Ville
64240 Hasparren
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Hasparren

Exposition Izambre

Salle Pierre Choribit Place Saint-Jean Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-17

Du 17 au 23 août, a la salle Choribit, place Saint Jean, exposition de Mélanie Gulckers (création de bijoux en pierres fines, cristaux du pays basque tissés aux fils du cuivre, argent et or)

et Sylvie Telleria, artiste peintre.   .

Salle Pierre Choribit Place Saint-Jean Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02 

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English : Exposition Izambre

L’événement Exposition Izambre Hasparren a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque

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