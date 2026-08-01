Exposition Izambre Salle Pierre Choribit Hasparren

Informations pratiques

Hasparren

Exposition Izambre

Salle Pierre Choribit Place Saint-Jean Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-17

Du 17 au 23 août, a la salle Choribit, place Saint Jean, exposition de Mélanie Gulckers (création de bijoux en pierres fines, cristaux du pays basque tissés aux fils du cuivre, argent et or)

et Sylvie Telleria, artiste peintre. .

Salle Pierre Choribit Place Saint-Jean Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

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English : Exposition Izambre

L’événement Exposition Izambre Hasparren a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque