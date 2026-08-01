Exposition Izambre Salle Pierre Choribit Hasparren
lundi 17 août 2026 · Salle Pierre Choribit · Hasparren
Informations pratiques
Hasparren
Exposition Izambre
Salle Pierre Choribit Place Saint-Jean Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-17
Du 17 au 23 août, a la salle Choribit, place Saint Jean, exposition de Mélanie Gulckers (création de bijoux en pierres fines, cristaux du pays basque tissés aux fils du cuivre, argent et or)
et Sylvie Telleria, artiste peintre. .
Salle Pierre Choribit Place Saint-Jean Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
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English : Exposition Izambre
L’événement Exposition Izambre Hasparren a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque
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