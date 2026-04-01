Montreuil-sur-Mer

Exposition Jardins tissés

1 Rue du Paon Montreuil-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-08

Le Plus Petit Salon du Monde

Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 mai

Chapelle de l’Orphelinat Montreuil

—————————–

Evénement avec la participation de LA FABRIQUE POETIQUE

Vous y découvrirez les jardins de laine et de tissus réalisés par les participants à l’installation du 1er mai, lors de la fête Bancs Publics Rhapsodie, ainsi que de superbes œuvres d’artistes invités, déployant pour nous leurs jardins intimes, rêvés, brodés et cousus.

Vous y découvrirez les jardins de laine et de tissus réalisés par les participants à l’installation du 1er mai, lors de la fête Bancs Publics Rhapsodie, ainsi que de superbes œuvres d’artistes invités, déployant pour nous leurs jardins intimes, rêvés, brodés et cousus.

Ces trois journées seront placées sous le signe des Paysages poétiques et de la rencontre avec les auteurs — volontairement en petit nombre , afin de privilégier l’attention, la profondeur et la qualité des échanges.

Un salon à taille humaine, pour prendre le temps ouvrir les livres, les parcourir, les savourer, et se laisser emmener dans leurs paysages.

Musique, dégustations, lectures et moments de conversation viendront rythmer ces journées, pour partager des instants de qualité à la fois conviviaux, sensibles.

Les créations textiles seront exposées le week end des 8, 9 et 10 mai à la Chapelle de l’Orphelinat de Montreuil-sur-mer;

Crédit La Fabrique Poétique .

1 Rue du Paon Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 10 68 61 25 ise.baudelet@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition Jardins tissés Montreuil-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-05 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer