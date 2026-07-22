Exposition Jean Cassaigne (1895-1973), l’évêque des lépreux Eglise Saint-Pierre Parentis-en-Born

Informations pratiques

Parentis-en-Born

Exposition Jean Cassaigne (1895-1973), l’évêque des lépreux

Eglise Saint-Pierre 1 Rue des Sables Parentis-en-Born Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-07

11 panneaux illustrés de photos originales et d’écrits de Jean Cassaigne retracent sa vie depuis ses Landes natales jusqu’à la léproserie au Vietnam qu’il a créée et où il est enterré .

Eglise Saint-Pierre 1 Rue des Sables Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 94 08 74 amismgrcassaigne@gmail.com

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English : Exposition Jean Cassaigne (1895-1973), l’évêque des lépreux

L’événement Exposition Jean Cassaigne (1895-1973), l’évêque des lépreux Parentis-en-Born a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Grands Lacs