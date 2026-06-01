Exposition « Jean Couty – Voyage en Italie », Musée Jean Couty, Lyon
Exposition « Jean Couty – Voyage en Italie », Musée Jean Couty, Lyon samedi 19 septembre 2026.
Exposition « Jean Couty – Voyage en Italie » 19 et 20 septembre Musée Jean Couty Métropole de Lyon
Tarif unique 3 euros (au lieu de 6 euros) / gratuit pour les moins de 12 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Et si vous partiez en Italie… sans quitter Lyon ?
Le Musée Jean Couty vous invite à venir découvrir l’exposition
« Jean Couty – Voyage en Italie ».
Une immersion lumineuse entre Venise, Rome et la Sicile,
avec des œuvres inédites dévoilées pour la première fois.
Un voyage artistique, intense et coloré, à ne pas manquer !
Musée Jean Couty 1 place Henri Barbusse 69009 Lyon Lyon 69009 Saint-Rambert Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 72 42 20 00 http://www.museejeancouty.fr https://www.facebook.com/museejeancouty.fr/;https://www.instagram.com/museejeancouty/ Musée dédié à l’oeuvre du peintre Jean Couty ( 1907-1991) artiste majeur lyonnais, qui compta parmi les grandes figures de la peinture française.
Le musée présente également des expositions temporaires. Bus : 31, 40, 43, arrêt Saint-Rambert – l’Ile Barbe
Voiture : parking gratuit sur place.
Et si vous partiez en Italie… sans quitter Lyon ?
© MC-Musée Jean Couty
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