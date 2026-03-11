Exposition Jean-Marc PEAINCHAU Peinture Salle Cadix Eymet

Exposition Jean-Marc PEAINCHAU Peinture

Salle Cadix Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-14

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-14

Jean-Marc Peainchau rend hommage à la mer d’Iroise et à ses emblématiques phares à travers une exposition inspirée par la beauté sauvage de la Bretagne. Un voyage artistique entre terre et mer. .

Salle Cadix Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jm@peainchau.com

English : Exposition Jean-Marc PEAINCHAU Peinture

