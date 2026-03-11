Exposition Jean-Marc PEAINCHAU Peinture Salle Cadix Eymet
Exposition Jean-Marc PEAINCHAU Peinture Salle Cadix Eymet
Exposition Jean-Marc PEAINCHAU Peinture
Salle Cadix Avenue de la Bastide Eymet Dordogne
Début : 2026-09-14
fin : 2026-09-20
2026-09-14
Jean-Marc Peainchau rend hommage à la mer d’Iroise et à ses emblématiques phares à travers une exposition inspirée par la beauté sauvage de la Bretagne. Un voyage artistique entre terre et mer. .
Salle Cadix Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jm@peainchau.com
