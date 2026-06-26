Exposition Jeunes Talents du Club BD Bibliothèque Municipale Xavier-Grall Landivisiau

Informations pratiques

Landivisiau

Exposition Jeunes Talents du Club BD

Bibliothèque Municipale Xavier-Grall 25 rue du Manoir Landivisiau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-13

Attention, Jeunes Talents !

Cet été, la Galerie du Porche vous invite à plonger dans l’univers foisonnant du Club BD à travers une exposition rétrospective haute en couleur !

Si le Concours BD d’Angoulême n’aura finalement pas lieu cette année, les jeunes auteurs amateurs du Club BD n’ont pas dit leur dernier mot.

Pour l’occasion, ils vous proposent de remonter le temps et de découvrir une sélection des planches réalisées et envoyées au concours depuis les débuts de leur participation.

Humour, aventure, fantastique, émotion, science-fiction ou tranches de vie chaque planche raconte une histoire et révèle le talent, l’imagination et la passion de ses auteurs.

Dessin après dessin, scénario après scénario, on découvre l’évolution de ces jeunes créateurs qui ont osé prendre leur crayon pour donner vie à leurs idées.

Les talents de demain se cachent peut-être parmi les planches que vous allez découvrir aujourd’hui ! .

Bibliothèque Municipale Xavier-Grall 25 rue du Manoir Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 67 63

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English :

L’événement Exposition Jeunes Talents du Club BD Landivisiau a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX