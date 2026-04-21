EXPOSITION : « Jeunesse pour l’égalité » Fonds documentaire Tissé Métisse Nantes
EXPOSITION : « Jeunesse pour l’égalité » Fonds documentaire Tissé Métisse Nantes mercredi 22 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-22 14:00 – 18:30
Gratuit : oui Entrée libre et gratuite, possibilité d’organisation de visites pour vos groupes Tout public
L’exposition « Jeunesse pour l’égalité » rassemble des affiches autour de plusieurs thématiques : les inégalités entre hommes et femmes, les discriminations envers les étrangers, la grossophobie, le handicap, etc. Les œuvres ont été réalisées par des jeunes âgés de 11 à 25 ans dans le cadre du Prix « Jeunesse pour l’égalité » organisé chaque année par l’Observatoire des inégalités.L’exposition montre la manière créative et originale dont des jeunes perçoivent la société d’aujourd’hui et ses injustices.
Fonds documentaire Tissé Métisse Île de Nantes Nantes 44200
02 40 74 75 13 https://fondsdoc.tisse-metisse.org/ 02 40 74 15 13
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