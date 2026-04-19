10 ans de l’association Avançons Ansemble Parc du Grand Blottereau Nantes
10 ans de l’association Avançons Ansemble Parc du Grand Blottereau Nantes mercredi 22 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-22 09:00 – 22:00
Gratuit : oui GRATUIT Repas sous réservation. Tout public, Personne en situation de handicap
Fête des 10 ans de l’association, démonstration, animation, concert, repas partagés COLOMBIEN.
Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-du-grand-blottereau 0972389815
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