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10 ans de l’association Avançons Ansemble Parc du Grand Blottereau Nantes

10 ans de l’association Avançons Ansemble Parc du Grand Blottereau Nantes

10 ans de l’association Avançons Ansemble Parc du Grand Blottereau Nantes mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Parc du Grand Blottereau

Adresse : Boulevard Auguste Péneau

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 09:00

Tarif : GRATUIT Repas sous réservation.

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-22 09:00 – 22:00
Gratuit : oui GRATUIT Repas sous réservation. Tout public, Personne en situation de handicap 

Fête des 10 ans de l’association, démonstration, animation, concert, repas partagés COLOMBIEN.

Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-du-grand-blottereau 0972389815


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