10 ans de l’association Avançons Ansemble Parc du Grand Blottereau Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-22 09:00 – 22:00

Gratuit : oui GRATUIT Repas sous réservation. Tout public, Personne en situation de handicap

Fête des 10 ans de l’association, démonstration, animation, concert, repas partagés COLOMBIEN.

Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-du-grand-blottereau 0972389815



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