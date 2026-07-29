EXPOSITION JOSÉ MUÑOZ musée d’art et d’archéologie du périgord Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

EXPOSITION JOSÉ MUÑOZ

musée d’art et d’archéologie du périgord 22 Cours Tourny Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-16

Invité d’honneur du festival BD en Périgord, José Muñoz (né en 1942 à Buenos Aires) est considéré comme l’un des grands maîtres de la bande dessinée internationale. Chez lui, qui fut notamment l’élève d’Alberto Breccia et Hugo Pratt, le noir ne dessine pas seulement les contours il façonne la lumière, le volume et l’espace. Ses récits, d’Alack Sinner à Carlos Gardel, en passant par Billie Holiday, marqués par son trait expressionniste et une maîtrise exceptionnelle du noir et blanc, ne cessent d’inspirer de nouvelles générations d’artistes. MAAP, Musée d’art et d’archéologie du Périgord. .

musée d’art et d’archéologie du périgord 22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00 maap-accueil@perigueux.fr

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English : EXPOSITION JOSÉ MUÑOZ

L’événement EXPOSITION JOSÉ MUÑOZ Périgueux a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Communal de Périgueux