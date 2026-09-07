Exposition : « La biodiversité marine sur la Côte d’Azur », Port de Beaulieu Plaisance, Beaulieu-sur-Mer

Informations pratiques

Exposition : « La biodiversité marine sur la Côte d’Azur » Vendredi 18 septembre, 10h00 Port de Beaulieu Plaisance Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Port de Beaulieu Plaisance organise une exposition de roll-ups sur le Môle des Pêcheurs du Port le vendredi 18 septembre 2026 de 10h00 à 16h00.

Cette exposition intitulée « La biodiversité marine sur la Côte d’Azur » sera prêtée par la Maison de l’Environnement de Nice.

Petits et grands, venez nombreux !

Port de Beaulieu Plaisance 06310 beaulieu-Sur-Mer Beaulieu-sur-Mer 06310 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 01 10 49 https://beaulieu.portsdazur.org/ https://www.instagram.com/portbeaulieuplaisance/;https://www.facebook.com/PortBeaulieuPlaisance?locale=fr_FR Exposition « La biodiversité marine sur la Côte d’Azur »

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Port de Beaulieu Plaisance organise une exposition de roll-ups sur le Môle des Pêcheurs du Port de Beaulieu Plaisance le vendredi 18 septembre 2026 de 10h00 à 16h00.

Cette exposition intitulée « La biodiversité marine sur la Côte d’Azur » sera prêtée par la Maison de l’Environnement de Nice.

Venez nombreux ! Train – Bus – Parking

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Port de Beaulieu Plaisance organise une exposition de roll-ups sur le Môle des Pêcheurs du Port le vendredi 18 septembre 2026 de 10h00 à « La…