Villa Kérylos – Entrée libre entre 10h et 16h, Villa Kérylos, Beaulieu-sur-Mer

Informations pratiques

Villa Kérylos – Entrée libre entre 10h et 16h 19 et 20 septembre Villa Kérylos Alpes-Maritimes

Dernière entrée à 16h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La Villa Kérylos sera ouverte le samedi 19 et le dimanche 20 septembre, de 10h à 17h.

L’entrée sera gratuite.

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Des visites guidées seront organisées toutes les 30 minutes, jusqu’à 15h30.

Tarifs de la visite guidée :

Plein Tarif : 5 €

Tarif réduit : 3 €

Villa Kérylos Impasse Gustave Eiffel, 06310 Beaulieu-sur-Mer, France Beaulieu-sur-Mer 06310 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493010144 https://www.villakerylos.fr Villa construite de 1902 à 1908 par l’architecte niçois Emmanuel-Elisée Pontremoli pour l’historien et archéologue Théodore Reinach, et léguée par lui à l’Institut de France, à sa mort, en 1928. C’est une reconstitution idéale d’une maison grecque de l’époque hellénistique, adaptée à la fonctionnalité moderne (et à l’éclairage électrique). Les peintures murales sont dues aux peintres Adrien Karbowsky et Gustave-Louis Jaulmes et les stucs à Paul-Jean-Baptiste Gasq. Les douze colonnes monolithes en marbre blanc de Carrare qui entourent le péristyle sont taillées par Nicoli. Les tentures de lin qui remplacent les portes sont brodées par le créateur Ecochard. La vaisselle de table est réalisée par Emile Lenoble et les meubles par l’ébéniste parisien Bettenfeld sur des dessins de Pontremoli.

La Villa Kérylos sera ouverte le samedi 19 et le dimanche 20 septembre, de 10h à 17h.

©Clément Roux