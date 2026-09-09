Informations pratiques

Sélestat

Exposition la chambre des secrets

Place de la Victoire Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-21 11:00:00

fin : 2026-12-23 20:00:00

Date(s) :

2026-11-21 2026-12-27

Le Professeur Sappinus et ses amis vous invitent au cœur de la sapinière, dévoilant la chambre des secrets des traditions les plus marquantes. Fermée les 24 & 25/12

Au rez-de-chaussée, le Professeur Sappinus et ses amis invitent une nouvelle fois le public au coeur de la sapinière, dévoilant la chambre des secrets des traditions les plus marquantes.

Une escapade féérique, intemporelle, chaleureuse et intimiste à la fois, chargée d’histoire, à découvrir en famille !

Stands tenus par la Confrérie du Sapin, de l’Association Arc-en-Ciel et des artisans du bois.

Fermée les 24 & 25/12. 0 .

Place de la Victoire Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 75 culture@ville-selestat.fr

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English :

Professor Sappinus and his friends invite you to the heart of the fir forest, where they will reveal the chamber of secrets containing the most memorable traditions. Closed on December 24 & 25

L’événement Exposition la chambre des secrets Sélestat a été mis à jour le 2026-08-28 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme