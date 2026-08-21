Exposition La famille Boutet de Monvel : peinture et pratique photographique (titre provisoire), Musée des Beaux-Arts d’Orléans, Orléans
samedi 25 septembre 2027 · Musée des Beaux-Arts d'Orléans · Orléans
Informations pratiques
Exposition La famille Boutet de Monvel : peinture et pratique photographique (titre provisoire) 25 septembre – 31 décembre 2027 Musée des Beaux-Arts d’Orléans Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-09-25T10:00:00+02:00 – 2027-09-25T18:00:00+02:00
Fin : 2027-12-31T10:00:00+01:00 – 2027-12-31T19:00:00+01:00
Oublié dans le grenier d’une maison de famille près de Nevers pendant près d’un siècle, un fonds de centaines de clichés de Bernard Boutet de Monvel (1881-1949) est révélé au public par le musée des Beaux-Arts d’Orléans. Héritier d’une dynastie d’artistes, fils du peintre d’origine orléanaise Maurice Boutet de Monvel (1850-1913), célèbre sous le IIIe République, Bernard est devenu le portraitiste recherché de l’élite internationale de l’entre-deux guerre. Tout au long de son existence il a immortalisé sur plaques de verre la vie de sa famille, mais a également mis son objectif au service de sa création picturale. En mettant en regard peintures et photographies, l’exposition éclaire la pratique artistique originale de cette grande figure des années de l’Art déco.
Musée des Beaux-Arts d’Orléans Place Sainte-Croix, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire
Oublié dans le grenier d’une maison de famille près de Nevers pendant près d’un siècle, un fonds de centaines de clichés de Bernard Boutet de Monvel (1881-1949) est révélé au public par le musée des…
© musée des Beaux-Arts d’Orléans
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