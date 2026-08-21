Exposition « La fonderie d’art ArtCulture au musée du château de Dourdan : sculptures de bronze », Musée du Château de Dourdan, Dourdan
samedi 19 septembre 2026 · Musée du Château de Dourdan · Dourdan
Informations pratiques
Exposition « La fonderie d’art ArtCulture au musée du château de Dourdan : sculptures de bronze » 19 et 20 septembre Musée du Château de Dourdan Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Le musée du château accueille dans son enceinte cette exposition pour faire découvrir au public un panorama des productions de bronze d’artistes contemporains, choisis par les ateliers de Vaubesnard. Autant de sculptures qui apparaîtront dans les salles du musée ou encore sublimées par les pierres médiévales du donjon.
Musée du Château de Dourdan Place du General de Gaulle, 91410 Dourdan, France Dourdan 91410 Essonne Île-de-France +33164596683 https://www.dourdan.fr/a-voir-a-vivre/lechateauetsonmusee Le Musée du Château de Dourdan s’inscrit dans la forteresse médiévale élevée par Philippe II Auguste vers 1222. Archétype de l’architecture défensive philippienne, le site est embelli au XVe siècle par Jean duc de Berry, comme en témoigne l’enluminure Avril des Très Riches Heures. Ruiné en 1591 lors des guerres de Religion, le château perd sa vocation militaire. Il est transformé en prison dès 1672 par les ducs d’Orléans…
Le château est racheté en 1852 par Amédée Guénée, notable Dourdannais, puis légué à ses cousins, la famille Guyot. Joseph Guyot, érudit humaniste, aménage le châtelet médiéval et l’ancien grenier à sel en logis bourgeois néogothique.
L’ensemble, propriété de la Ville en 1961 est classé Monuments historiques en 1964, puis, naîtra le Musée du Château labellisé Musée de France en 2003.
Exposition « La fonderie d’art ArtCulture au musée du château de Dourdan : sculptures de bronze »
© DR
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